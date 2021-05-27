Vila Nova x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

A bola vai rolar para o principal compromisso de 20 equipes no Brasil na temporada 2021. Nesta sexta-feira, Vila Nova e Botafogo estreiam na Série B do Brasileirão às 21h30, no Estádio OBA, em Goiânia. O objetivo dos dois é, claro, um lugar na elite nacional.
Os dois times chegaram à segunda divisão de formas completamente opostas: enquanto o Botafogo aparece na competição como o último colocado do último Brasileiro, o Vila Nova é o atual campeão da Série C.FICHA TÉCNICAVila Nova x BotafogoData/Hora: 28/05/2021, às 21h30Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VILA NOVA (Técnico: Wagner Lopes)Georgemy; Pedro Bambu, Rafael Donato, Wallison Maia, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende; Pedro Júnior, Henan, Kelvin.
Fora: Thiago Carleto (lesionado)Pendurados: ninguémSuspensos: ninguém
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Romildo, Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.
Fora: Diego Cavalieri, Gatito Fernández, Kayque e Jonathan (lesionados)Pendurados: ninguémSuspensos: ninguém
PALPITES: na redação do LANCE!, 20% das pessoas colocaram que o Vila Nova será o vencedor da partida, 50% apostaram no empate e 30% dos votantes acreditam em um triunfo do Botafogo.