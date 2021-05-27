Vila Nova x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A bola vai rolar para o principal compromisso de 20 equipes no Brasil na temporada 2021. Nesta sexta-feira, Vila Nova e Botafogo estreiam na Série B do Brasileirão às 21h30, no Estádio OBA, em Goiânia. O objetivo dos dois é, claro, um lugar na elite nacional.

Os dois times chegaram à segunda divisão de formas completamente opostas: enquanto o Botafogo aparece na competição como o último colocado do último Brasileiro, o Vila Nova é o atual campeão da Série C.FICHA TÉCNICAVila Nova x Botafogo​Data/Hora: 28/05/2021, às 21h30Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VILA NOVA (Técnico: Wagner Lopes)​Georgemy; Pedro Bambu, Rafael Donato, Wallison Maia, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende; Pedro Júnior, Henan, Kelvin.

Fora: Thiago Carleto (lesionado)​Pendurados: ninguém​Suspensos: ninguém

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Romildo, Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.

Fora: Diego Cavalieri, Gatito Fernández, Kayque e Jonathan (lesionados)Pendurados: ninguém​Suspensos: ninguém