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VÍDEO: Vital, Varanda e Donelli falam sobre empate entre Corinthians e Palmeiras

Trio se destacou no Dérbi válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 23:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 23:53
O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, não foi o melhor dos mundos para o Timão, que segue sem vencer no Campeonato Paulista, mas foi muito especial para o goleiro Matheus Donelli, que fez a sua estreia entre os profissionais, o meia Mateus Vital, autor de um gol e uma assistência e o atacante Rodrigo Varanda, que ao empatar o confronto, aos dois minutos da etapa final, anotou o seu primeiro tento na carreira.
Confira o que o trio falou ao fim da partida!

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