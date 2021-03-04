VÍDEO: Vital, Varanda e Donelli falam sobre empate entre Corinthians e Palmeiras

O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, não foi o melhor dos mundos para o Timão, que segue sem vencer no Campeonato Paulista, mas foi muito especial para o goleiro Matheus Donelli, que fez a sua estreia entre os profissionais, o meia Mateus Vital, autor de um gol e uma assistência e o atacante Rodrigo Varanda, que ao empatar o confronto, aos dois minutos da etapa final, anotou o seu primeiro tento na carreira.