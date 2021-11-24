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futebol

Vídeo: veja os gols do empate entre Palmeiras e Atlético-MG

O duelo movimentado no Allianz Parque não teve vencedor e ainda adiou as chances do Galo em ser campeão já no fim de semana, caso vença o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 00:06

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 00:06

O empate do Atlético-MG com o Palmeiras, 2 a 2, nesta noite de terça-feira, 23 de novembro, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão, foi um pouco frustrante para o seu torcedor, pois a igualdade com o Verdão impediu que o duelo com o Fluminense, no domingo, 28, fosse o jogo do título, o que aumenta a ansiedade do atleticano. Vejs os gols do duelo, marcados por Hulk e Zaracho, a farvor do alvinegro, com Deyverson e Wesley anotando os tentos do Verdão.
Apesar de manter a distância de oito pontos para o Flamengo, que empatou com o Grêmio, também por 2 a 2, não há como o Galo ser campeão já neste fim de semana. É que o Rubro Negro ainda poderá alcançar os mineiros na classificação, pois os dois ainda terão quatro jogos para serem feitos. O Flamengo não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro na rodada 36, pois estará duelando com o Palmeiras pelo título da Libertadores, sábado, 27, em Montevidéu. Assim, mesmo que vença o Flu, o Galo não estará matematicamente com o título. Entretanto, independemente do Fla, o Atlético poderá erguer taça no jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, 5 de dezembro, no Mineirão. Derrotado o Tricolor Carioca e o Massa Bruta, o Atlético manterá a diferença de pontos para o Flamengo, ficando inviável para o Rubro Negro alcançar a equipe de Cuca.

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