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Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Botafogo no Mineirão

O time mineiro superou o Fogão por 2 a 1 e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 00:25
O Atlético-MG superou o Botafogo nesta quarta-feira, 25 de novembro, no Mineirão, por 2 a 1, gols de Sasha e Savarino, com Marcelo Benevenuto descontando para os cariocas.
O Galo chegou aos 42 pontos, abrindo três de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder, porém, com um jogo a mais em relação do Fla e ao Internacional. O São Paulo ainda tem dois jogos a fazer para ficar em dia na tabela e pode tomar o lugar do time mineiro na ponta da tabela. O Galo quebrou uma sequência de dois jogos sem vencer no Brasileiro-(Pedro Souza/Agência Galo)

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