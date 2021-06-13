VÍDEO: veja os gols da goleada de 9 a 1 do Flamengo sobre o Macaé no Carioca Sub-20

A manhã de domingo foi de massacre na Gávea. Pela quinta rodada do Carioca Sub-20, o Flamengo não tomou conhecimento e goleou o Macaé por 9 a 1. Os gols foram marcados por Daniel Cabral (2), Lázaro (2), Thiaguinho (2), Peralta, André e Pedrinho. Veja os lances no vídeo abaixo.
Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a segunda colocação da Taça Guanabara com 12 pontos, conquistando a terceira vitória consecutiva na competição. Os jovens voltam a campo no próximo sábado para enfrentar o Boavista, às 10h, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, pela sexta rodada do Carioca Sub-20.
Escalação do Flamengo contra o Macaé:
Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga (Diego), Otavio e Ítalo (Marcos Paulo); Daniel Cabral, Peralta (Igor Jesus) e Thiaguinho; Werton (Samuel), Lázaro (Pedrinho) e Weverton (Andre). Técnico: Luiz Felipe.