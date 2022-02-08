Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense no Fla-Flu do Carioca

Festa da torcida e celebração dos jogadores com destaque para o goleiro Marcos Felipe marcaram as imagens do clássico no Nilton Santos...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 14:00
O Fluminense divulgou, nesta terça-feira, os bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, no Estádio Nilton Santos. As imagens mostram muita festa da torcida nas arquibancadas e a comemoração dos jogadores após o apito final. Marcos Felipe e Jhon Arias foram bastante celebrados pelo elenco.
- Somos privilegiados de ter a oportunidade de jogar esse tipo de jogo grande. Primeiro, que Deus nos abençoou e nos tornou grandes para vestir essa camisa. E a gente que é grande, que estamos representando o Fluminense, vamos entrar com personalidade para vencer os caras. Mas quem é grande também tem humildade para marcar, defender, correr junto. Vamos envolver em todas as partes do campo - disse Fred antes da partida.
Após o jogo, Marcos Felipe foi abraçado pelo companheiro de posição, o goleiro Fábio, e recebeu apoio do zagueiro David Braz.
- Nunca deixe falarem nada de você. Não é a primeira vez que você faz isso - disse David Braz para Marcos Felipe.
Na volta ao vestiário, Fred aproveitou para provocar o rival:
- Uma palavra? Normal! - disse o centroavante, fazendo referência ao canto da torcida que "ganhar Fla-Flu é normal".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados