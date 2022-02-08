VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense no Fla-Flu do Carioca

O Fluminense divulgou, nesta terça-feira, os bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, no Estádio Nilton Santos. As imagens mostram muita festa da torcida nas arquibancadas e a comemoração dos jogadores após o apito final. Marcos Felipe e Jhon Arias foram bastante celebrados pelo elenco.

- Somos privilegiados de ter a oportunidade de jogar esse tipo de jogo grande. Primeiro, que Deus nos abençoou e nos tornou grandes para vestir essa camisa. E a gente que é grande, que estamos representando o Fluminense, vamos entrar com personalidade para vencer os caras. Mas quem é grande também tem humildade para marcar, defender, correr junto. Vamos envolver em todas as partes do campo - disse Fred antes da partida.

Após o jogo, Marcos Felipe foi abraçado pelo companheiro de posição, o goleiro Fábio, e recebeu apoio do zagueiro David Braz.

- Nunca deixe falarem nada de você. Não é a primeira vez que você faz isso - disse David Braz para Marcos Felipe.

Na volta ao vestiário, Fred aproveitou para provocar o rival: