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VÍDEO: Veja imagens do painel no CT do Fluminense em homenagem a Castilho

Goleiro é considerado o maior ídolo da história do clube e dá nome ao centro de treinamento na Barra da Tijuca...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 15:10

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 15:10

O Fluminense finalizou a pintura de uma das paredes do Centro de Treinamento com um mural em homenagem a Caslos Castilho, que dá nome ao local. A pintura tem 20 metros de altura e é assinada pelo artista tricolor Marcelo Ment, um dos principais nomes do grafitti brasileiro. O goleiro é um nome histórico do Flu, onde atuou de 1946 a 1965, e considerado maior ídolo do clube.
O grafitti está exposto na parede lateral do prédio principal do CT, virada para o campo 1 de treinamentos. Foram sete dias de trabalho, finalizado no último sábado. Veja no player acima as imagens.

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