VÍDEO: Veja imagens do painel no CT do Fluminense em homenagem a Castilho

O Fluminense finalizou a pintura de uma das paredes do Centro de Treinamento com um mural em homenagem a Caslos Castilho, que dá nome ao local. A pintura tem 20 metros de altura e é assinada pelo artista tricolor Marcelo Ment, um dos principais nomes do grafitti brasileiro. O goleiro é um nome histórico do Flu, onde atuou de 1946 a 1965, e considerado maior ídolo do clube.