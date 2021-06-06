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VÍDEO: veja imagens de treino tático no Flamengo em meio a raro intervalo sem jogos

Rubro-Negro segue a preparação para enfrentar o Coritiba, fora, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 15:53

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 15:53

No último sábado, o técnico Rogério Ceni seguiu o comando das atividades com foco no próximo jogo do Flamengo, a ser realizado no dia 10, contra o Coritiba, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Assista às imagens do treino tático no vídeo acima.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Neste domingo, o elenco rubro-negro ganhou folga em meio a uma rara semana cheia para treinos, já que não atuará pelo Brasileiro neste fim de semana, uma vez que o duelo diante do Grêmio, que seria realizado hoje, foi adiado pela CBF pelo clube estar com diversos desfalques (oito, ao todo) durante a atual Data Fifa.

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