VÍDEO: veja imagens de treino tático no Flamengo em meio a raro intervalo sem jogos

No último sábado, o técnico Rogério Ceni seguiu o comando das atividades com foco no próximo jogo do Flamengo, a ser realizado no dia 10, contra o Coritiba, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Assista às imagens do treino tático no vídeo acima.

Neste domingo, o elenco rubro-negro ganhou folga em meio a uma rara semana cheia para treinos, já que não atuará pelo Brasileiro neste fim de semana, uma vez que o duelo diante do Grêmio, que seria realizado hoje, foi adiado pela CBF pelo clube estar com diversos desfalques (oito, ao todo) durante a atual Data Fifa.