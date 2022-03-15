VÍDEO: Veja como foi o último treino do Fluminense antes de viagem para o Paraguai

O Fluminense encerrou, nesta terça-feira, a preparação para a partida contra o Olimpia (PAR), pelo duelo de volta da terceira fase da Libertadores. Após o treino no CT Carlos Castilho, o Tricolor embarcou rumo a Assunção, onde entra em campo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, depois de vencer no Rio de Janeiro por 3 a 1.
O elenco foi para o Paraguai ainda sem Fred, que tem expectativa de retorno no final do mês, mas com Luiz Henrique. O jovem, vendido ao Real Betis, da Espanha, sofreu uma pancada na partida de ida, mas está liberado para atuar. Samuel Xavier, com um problema na coxa, ficou fora, assim como Marlon e David Duarte, em transição. John Kennedy e Luan Freitas estão em recuperação de cirurgia.