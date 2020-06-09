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VÍDEO: Técnico do Palmeiras vai à cozinha e faz 'robalo à Luxemburgo'

Treinador do Verdão publica vídeo assando um robalo durante a quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 21:10

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 21:10

Crédito: O técnico Vanderlei Luxemburgo publicou vídeo nas redes ensinando como cozinha um robalo (Reprodução/YouTube
Em meio à pausa do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus, Vanderlei Luxemburgo exercitou seu lado de cozinheiro. O técnico do Palmeiras publicou vídeo em suas redes sociais assando um peixe.
Luxemburgo mostrou como temperar, enrolar no papel alumínio e o tempo que o alimento deve ficar no forno. O próprio treinador batizou o prato, já pronto, de "robalo à Luxemburgo".E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro de 1967Clube posta vídeo com gols de César Maluco no título de 1967Palmeiras transmitirá decisão da Libertadores-99 no FacebookPara coordenador do Palmeiras, base é solução depois da criseConfira o vídeo do técnico Vanderlei Luxemburgo assando um robalo: E MAIS:

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