VÍDEO: Técnico do Palmeiras vai à cozinha e faz 'robalo à Luxemburgo'

Em meio à pausa do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus, Vanderlei Luxemburgo exercitou seu lado de cozinheiro. O técnico do Palmeiras publicou vídeo em suas redes sociais assando um peixe.

Luxemburgo mostrou como temperar, enrolar no papel alumínio e o tempo que o alimento deve ficar no forno. O próprio treinador batizou o prato, já pronto, de "robalo à Luxemburgo".E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro de 1967Clube posta vídeo com gols de César Maluco no título de 1967Palmeiras transmitirá decisão da Libertadores-99 no FacebookPara coordenador do Palmeiras, base é solução depois da criseConfira o vídeo do técnico Vanderlei Luxemburgo assando um robalo: E MAIS: