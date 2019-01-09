Rio Branco

Vídeo: recepção e carinho da torcida deixa Loco Abreu empolgado no Rio Branco

Em entrevista exclusiva momentos após chegar em Vitória, o atacante uruguaio falou sobre a expectativa dele no Capa-Preta

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 12:12

Marcella Scaramella

09 jan 2019 às 12:12
Loco Abreu, reforço do Rio Branco, foi recebido com muita festa no Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Loco Abreu causou um verdadeiro alvoroço na chegada ao Aeroporto de Vitória na noite desta terça-feira (08) e a torcida capa-preta fez muita festa na recepção ao atacante uruguaio de 42 anos.
O atacante foi recebido por um grande número de pessoas, entre torcedores do Rio Branco e também botafoguenses, onde o atacante foi ídolo e campeão carioca sobre o Flamengo.
Após conseguir driblar os torcedores empolgados no saguão, o rei da cavadinha concedeu uma entrevista exclusiva ao Gazeta Esportes no ônibus que o conduziu até o hotel onde se hospedou na capital capixaba.
Loco Abreu chega para ser o grande nome do Rio Branco na disputa do Capixabão 2019, onde o clube busca aumentar sua hegemonia estadual, já que detém 37 conquistas. A última delas foi em 2015. 

