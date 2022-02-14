VÍDEO: Paulo Sousa vê Pedro 'muito estático' e diz como o atacante do Flamengo tem evoluído

O Flamengo não tomou conhecimento do Nova Iguaçu no último domingo e, pela 6ª rodada do Carioca, goleou por 5 a 0, com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego. E o técnico Paulo Sousa deu uma resposta curiosa a respeito das características do camisa 21, além do entrosamento dele com Gabi. Veja o trecho da entrevista coletiva no vídeo acima.
Agora, o Flamengo de Paulo Sousa terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.