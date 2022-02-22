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futebol

VÍDEO: Paulinho valoriza período sem jogos do Corinthians: 'Semana para fazer ajustes'

Camisa 15 elogiou o Red Bull Bragantino, próximo adversário do Timão no Paulistão...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:33

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 12:33
Pela primeira vez desde que o Corinthians iniciou a temporada 2022, o elenco terá uma semana inteira de treinos no CT Joaquim Grava. O período pode servir para recuperar e aprimorar a forma física dos atletas mais experientes, que vem recebendo cuidados especiais da comissão técnica.> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado
Dentre esses jogadores, está Paulinho. Após um longo período sem jogar pelo Guangzhou FC devido a pandemia, o meia se transferiu para o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde ficou apenas dois meses.
De volta ao Timão, o camisa 15 reconheceu a importância de ter uma semana dedicada apenas aos treinamentos, focando no próximo adversário.
Paulinho participou de todos os jogos do time do Parque São Jorge até o momento, entrando no segundo tempo ou começando como titular. Ao lado de Fábio Santos e Róger Guedes, é o artilheiro do clube até o momento.
A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.
O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.

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