VÍDEO: Paulinho valoriza período sem jogos do Corinthians: 'Semana para fazer ajustes'

Pela primeira vez desde que o Corinthians iniciou a temporada 2022, o elenco terá uma semana inteira de treinos no CT Joaquim Grava. O período pode servir para recuperar e aprimorar a forma física dos atletas mais experientes, que vem recebendo cuidados especiais da comissão técnica.> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado

Dentre esses jogadores, está Paulinho. Após um longo período sem jogar pelo Guangzhou FC devido a pandemia, o meia se transferiu para o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde ficou apenas dois meses.

De volta ao Timão, o camisa 15 reconheceu a importância de ter uma semana dedicada apenas aos treinamentos, focando no próximo adversário.

Paulinho participou de todos os jogos do time do Parque São Jorge até o momento, entrando no segundo tempo ou começando como titular. Ao lado de Fábio Santos e Róger Guedes, é o artilheiro do clube até o momento.

A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.