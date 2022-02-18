VÍDEO: Fluminense coleta doações para Petrópolis; veja como ajudar

O Fluminense está recebendo doações para ajudar a população de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas na última terça-feira. Na manhã de quinta, o número de mortos chegou a 120. Até a tarde de sexta, a Polícia Civil contabilizava 218 desaparecidos, e o Ministério Público informou que 46 ainda eram procurados.
O clube disponibilizou as sedes de Laranjeiras (Rua Álvaro Chaves, 41) e o CT da base em Xerém (Rua Doutor Sabino Árias, 859) para a doação de mantimentos para a cidade. Podem ser entregues alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal.