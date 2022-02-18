VÍDEO: Fluminense coleta doações para Petrópolis; veja como ajudar

O Fluminense está recebendo doações para ajudar a população de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas na última terça-feira. Na manhã de quinta, o número de mortos chegou a 120. Até a tarde de sexta, a Polícia Civil contabilizava 218 desaparecidos, e o Ministério Público informou que 46 ainda eram procurados.