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VÍDEO: Fluminense coleta doações para Petrópolis; veja como ajudar

Clube está recebendo alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal em Laranjeiras e Xerém...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 14:04
O Fluminense está recebendo doações para ajudar a população de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas na última terça-feira. Na manhã de quinta, o número de mortos chegou a 120. Até a tarde de sexta, a Polícia Civil contabilizava 218 desaparecidos, e o Ministério Público informou que 46 ainda eram procurados.
O clube disponibilizou as sedes de Laranjeiras (Rua Álvaro Chaves, 41) e o CT da base em Xerém (Rua Doutor Sabino Árias, 859) para a doação de mantimentos para a cidade. Podem ser entregues alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal.

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