VÍDEO: Flamengo lança música em homenagem ao aniversário de Junior

Crédito: Reprodução

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Junior completou 67 anos nesta terça-feira, 29 de junho. Recordista de jogos pelo clube, o Maestro ganhou homenagens do Rubro-Negro, incluindo uma música inédita, produzida em parceria com os compositores Max Viana e João Viana (veja abaixo).

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Jogador que mais partidas disputou com o Manto (876), que mais venceu (508 vitórias) e que mais títulos conquistou (42), o Capacete tem um lugar especial nos corações rubro-negros. Parabéns, muita saúde e felicidades, ídolo! Nós te amamos - postou o Flamengo, nas redes sociais. Além dos recordes históricos citados na publicação, o clube rubro-negro também destacou os principais títulos conquistados por Junior na Gávea: Libertadores (1981), Mundial (1981), Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983 e 1992), Copa do Brasil (1990), Campeonato Carioca (6x) e Copa Rio (1990/91).

A história de Junior com o Flamengo teve início em 1974 e se estendeu até 1993, com uma pequena pausa quando ele foi jogar na Itália. Começou como lateral-esquerdo, ganhou tudo o que era possível e voltou, veterano, para jogar no meio-campo e conquistar mais um Brasileiro pelo Rubro-Negro.

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!