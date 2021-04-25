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VÍDEO: Flamengo homenageia massagista Deni ao levantar troféu: 'Um orgulho dividir esses momentos'

Rubro-Negro conquistou o título do turno estadual pela 23ª vez; após a vitória sobre o Volta Redonda, neste sábado, o estimado massagista do clube foi homenageado...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 21:45
O Flamengo seguiu a sua rotina de títulos e, neste sábado, comemorou a Taça Guanabara pela 23ª vez em sua história. O título, conquistado após a vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, teve um ponto alto: os jogadores chamaram o massagista Deni para levantar o troféu. Veja acima.
+ Confira a tabela completa do Carioca
Aos 72 anos de idade, Denir dedica seus esforços diários ao Flamengo há 40 anos. Querido por todos, o massagista é tido com uma figura lendária do clube.
A missão do Flamengo agora é pela Libertadores: terça recebe o Unión La Calera. Pelo Carioca, irá esperar a definição dos jogos de amanhã para saber o seu rival pelas semi, no fim de semana que vem.

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