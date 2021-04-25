VÍDEO: Flamengo homenageia massagista Deni ao levantar troféu: 'Um orgulho dividir esses momentos'

O Flamengo seguiu a sua rotina de títulos e, neste sábado, comemorou a Taça Guanabara pela 23ª vez em sua história. O título, conquistado após a vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, teve um ponto alto: os jogadores chamaram o massagista Deni para levantar o troféu. Veja acima.

+ Confira a tabela completa do Carioca

Aos 72 anos de idade, Denir dedica seus esforços diários ao Flamengo há 40 anos. Querido por todos, o massagista é tido com uma figura lendária do clube.