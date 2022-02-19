VÍDEO: cinco anos do primeiro gol profissional de Lucas Paquetá, em goleada do Flamengo; reveja o lance

Há cinco anos, Lucas Paquetá marcava seu primeiro gol como profissional. Em 2017, o jovem começava a segunda temporada na equipe principal do Flamengo e, contra o Madureira, fez o gol de estreia. No lance, ele rolou para Mancuello, que foi interceptado pelo goleiro adversário. Mesmo mais à frente, o arqueiro não agarrou a bola e ela acabou sobrando nos pés de Paquetá, que arrematou para o gol a 34 metros de distância. A partida, válida pela quinta rodada do Carioca, acabou em goleada por 4 a 0 para o rubro-negro.