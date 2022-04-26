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VÍDEO: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Botafogo; saiba mais

Árbitro de vídeo teve participação essencial em empate do Botafogo ao anular gol de Chay e cancelar pênalti após toque na mão de Wanderson, zagueiro do Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 16:33

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:33

O Alvinegro teve um pênalti marcado e posteriormente cancelado e um gol anulado por impedimento em Goiânia. Os lances geraram reclamações dentro de campo. (Veja no vídeo acima!)
O primeiro lance foi aos 30 minutos, quando Victor Sá, ao invadir a área, finalizou e a bola bateu no braço de Wanderson, zagueiro do Atlético-GO. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti, mas foi chamado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral para revisão de vídeo.
- Ele cabeceia a bola, ela não ia mais no gol e aí toca no braço dele. Luiz, recomendo revisão de não penal. O jogador chuta a gol, ele tira claramente com a cabeça, ela não ia mais no gol e ela vem no braço - disse Rodrigo no VAR, em vídeo disponibilizado pela CBF.A segunda jogada é de gol. Já na reta final, Chay finaliza para o fundo das redes, mas Diego Gonçalves, em posição irregular, fica no meio do caminho. Na avaliação de Luiz Flávio, o camisa 11 participa da jogada e é assinalado o impedimento - algo que as pessoas na cabine concordam.

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