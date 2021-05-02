VÍDEO: Braz posta momento de descontração com Michael antes da vitória do Flamengo: 'Que figura'

A partida contra o Volta Redonda, neste sábado, serviu para confirmar o bom momento de Michael no início da temporada. Autor de duas assistências na vitória por 3 a 0, o atacante recebeu elogios do técnico Rogério Ceni e de companheiros.
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Neste domingo, foi a vez do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, postar nas redes sociais um vídeo em momento de desconcentração com o camisa 19 no vestiário antes da partida válida pela semifinal do Carioca. Confira abaixo: Um dos destaques do Flamengo na partida contra o Voltaço, Michael celebrou o bom momento vivido no clube. O atleta ressaltou o desejo de estar em campo e o pedido por iniciar a pré-temporada antes do restante do elenco principal.
- Um atleta quer jogar, sempre estar dentro de campo, mas sabendo respeitar meus companheiros. Não significa que sou acomodado e sim que sei respeitar os companheiros que estão comigo. Pedi para voltar antes porque queria jogar. Fui feliz e estou colhendo os frutos do que plantei lá atrás
+ Michael colhe os frutos, supera números de assistências de 2020 e recebe elogios: 'Ganhando confiança'Agora, Michael e o restante do elenco rubro-negro voltam as atenções para a disputa da Libertadores. A delegação do Flamengo desembarca na noite deste domingo em Quito e ainda realiza um treino na capital equatoriana nesta segunda para os últimos ajustes antes do confronto com a LDU. A partida será terça-feira, 21h30 (de Brasília), e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.