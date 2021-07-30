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futebol

VÍDEO: assista aos seis gols do Flamengo no massacre sobre o ABC

Em casa, Rubro-Negro goleou por 6 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 11:46
O Flamengo não deu brecha para a zebra e, diante do ABC, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira, teve uma exibição de gala no Maracanã. Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro manteve os 100% de aproveitamento com o treinador e goleou o time potiguar por 6 a 0, com gols de Gabigol (2), Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael, além de um contra. Veja-os no vídeo acima.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Neste momento, o Flamengo, que agora vira a chave, está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O próximo duelo é na competição e diante do Corinthians, às 16h deste domingo, na Arena Corinthians, pela 14ª rodada.

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