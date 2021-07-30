VÍDEO: assista aos seis gols do Flamengo no massacre sobre o ABC

O Flamengo não deu brecha para a zebra e, diante do ABC, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira, teve uma exibição de gala no Maracanã. Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro manteve os 100% de aproveitamento com o treinador e goleou o time potiguar por 6 a 0, com gols de Gabigol (2), Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael, além de um contra. Veja-os no vídeo acima.