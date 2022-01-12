VÍDEO: ‘Alô pra câmera’! André, Marlon e Nino param treino e posam para fotos no Fluminense

O segundo dia de treinamentos no CT Carlos Castilho foi animado. Além de completar a preparação física e com bola, os jogadores do Fluminense também tiveram tempo de descontrair. No treino da última terça, Nino, André e Marlon posaram para fotos em uma brincadeira durante a atividade. O vídeo conquistou a torcida e viralizou nas redes sociais. Na gravação, Nino chega na linha da lateral no gramado e chama Marlon para 'dar um alô' para a câmera. O lateral faz uma pose para foto e, logo depois, André, conhecido pelas imitações nas comemorações dos gols, se junta à brincadeira dos colegas.