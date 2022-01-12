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VÍDEO: ‘Alô pra câmera’! André, Marlon e Nino param treino e posam para fotos no Fluminense

Jogadores brincaram durante a atividade no CT Carlos Castilho no segundo dia de atividades na pré-temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 14:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:42

O segundo dia de treinamentos no CT Carlos Castilho foi animado. Além de completar a preparação física e com bola, os jogadores do Fluminense também tiveram tempo de descontrair. No treino da última terça, Nino, André e Marlon posaram para fotos em uma brincadeira durante a atividade. O vídeo conquistou a torcida e viralizou nas redes sociais. Na gravação, Nino chega na linha da lateral no gramado e chama Marlon para 'dar um alô' para a câmera. O lateral faz uma pose para foto e, logo depois, André, conhecido pelas imitações nas comemorações dos gols, se junta à brincadeira dos colegas.
Esse tipo de conteúdo, em formato de pequenas gravações com os atletas, tem sido explorado pelo clube nas redes sociais. No último balanço do site Marketing Esportivo, o Tricolor esteve entre os dez clubes brasileiros com mais interações no Twitter, Instagram, Tik Tok e Facebook.

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