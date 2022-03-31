Victor Sá é apresentado e destaca projeto do Botafogo: 'Serão anos de sucesso'

Victor Sá foi apresentado pelo Botafogo na tarde desta terça-feira na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos. O atacante destacou que o projeto apresentado por André Mazzuco e John Textor foi fundamental pela escolha de jogar no Glorioso.+ O método Luís Castro: técnico do Botafogo 'dá as caras' e coloca posse, pressão e intensidade em pauta

- Desde o primeiro momento foi algo que me chamou muita atenção, é algo que eu que fiz a carreira na Europa estou acostumado, o profissionalismo. Foram anos difíceis para o Botafogo. Eu tenho certeza que vai durar um tempo por coisas que serão feitas. Tenho muita cosia a somar pelo clube. Serão anos de sucesso porque o trabalho não tem como ser feito de uma hora para a outra, tenho certeza que vai dar certo pelas pessoas que estão chegando - afirmou.

O atacante valorizou os primeiros contatos com Luís Castro e afirmou que o português tem colocado uma rotina de atividades com "estilo europeu" no dia a dia do Alvinegro.

- É algo que ele vem tentando implementar desde o começo de jogo, intensidade e pressão o tempo todo, perder a bola desde recuperar. Acho que me encaixo nesse jogo. Sempre fui esse jogador de quebrar linhas, buscar o 1x1. Na Europa você não tem esse jogador, acho que posso me encaixar muito bem nesse esquema do Luís - analisou.MAIS DECLARAÇÕES DE VICTOR SÁ:

Carreira- Joguei muito pouco aqui, fiz a base no Palmeiras. Com 20 anos fui para a Áustria, me destaquei lá e fui vendido para a Alemanha, foi um momento muito especial na carreira. Cresci muito como jogador e pessoal. Foi um momento especial na minha vida. Depois de tanto assim mudei para o EAU e agora acho que estou no momento certo para voltar no Brasil, é um projeto que bate com o que eu sou como pessoa. Sou rápido, habilidoso, busco 1x1, mas sempre com objetividade.

Momento- Muito feliz por estar aqui. Um novo desafio na minha vida, oportunidade incrível na minha vida. Sempre que teve o interesse o que me interessou foi o projeto. Sei que será um sucesso para todos nós.

Onde atua- Sempre joguei a maior parte do tempo para o lado esquerdo, sempre tive intimidade ali, mas também posso jogar na direita. Vai depender do que o Luís preferir. Tenho a característica de fazer o facão, buscar o lado do campo. Hoje só quero ajudar a equipe do melhor jeito possível.

Futebol brasileiro- Acompanho sim, é um calendário bastante extenso de jogos. O estilo de jogo com bastante técnicos europeus vem colocando bastante intensidade... A qualidade do jogador brasileiro não tem o que contestar. O tempo todo eu venho me adaptando a isso, tenho certeza que vou me dar muito bem.

Contato com a torcida- Desde o primeiro momento a torcida foi muito calorosa comigo. Só recebi apoio e carinho. Acho que vai ser muito especial a estreia para mim. A gente tem um período curto de trabalho, mas acho que vai ser ótimo, fizemos um Carioca muito bom. A gente vai tentar ajustar

Passar o aniversário como jogador do Botafogo- Meu aniversário é algo especial, já tinha um tempo que não passava aqui no Brasil. Passei todo com a minha família, todo mundo estava aqui no Rio, um grande presente de aniversário, foi bem especial mesmo. Estava acostumado a passar no frio, ficar no calor foi bem bacana. Sobre os jogadores só não tive contato com o Matheus porque ele estava na Seleção, mas o resto é de muita qualidade, é questão de tempo para fazer ajustes, é coisa de uma semaninha, vai ser fácil de encaixar.

Seleção- Seleção Brasileira é muito consequência daquilo que você faz no clube. Meu foco é o Botafogo. Não sou conhecido no Brasil, mas muita gente me conhece na Europa. Ao aceitar o projeto foi para mostrar meu potencial para o projeto e crescer junto com esse Botafogo. Seleção é o sonho de todo jogador, mas é consequência. É focar no trabalho e focar no trabalho comigo e Botafogo.