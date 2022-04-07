Victor Sá destaca treinos de Luís Castro antes de estreia do Botafogo no Brasileirão: 'Ideias modernas'

A estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro está chegando. O Alvinegro enfrenta o Corinthians neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Cercado de expectativas pelo agitado mercado que fez desde a chegada de John Textor, o Glorioso deve ter casa cheia no primeiro jogo da competição.+ Victor Cuesta aceita mudança para o Botafogo, e clube tenta acordo com o Internacional

Victor Sá é um dos reforços que chegaram visando o torneio nacional. O atacante destacou que a torcida, que esgotou praticamente todos os setores do Nilton Santos e deve aparecer em bom público, pode fazer a diferença na estreia do Brasileirão.

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– Sabemos que vai ser um jogo bem difícil. Respeitamos muito o Corinthians, é uma equipe forte, tem ótimos jogadores, atletas com experiência internacional e isso vai nos trazer grandes dificuldades. Mas vamos jogar na nossa casa, temos visto uma mobilização muito grande da torcida e sabemos que o Niltão vai estar cheio. Então vamos com tudo em busca de um resultado positivo - afirmou.

Mesmo com pouco tempo - foram pouco menos de duas semanas de treinos -, Victor diz que os jogadores já conseguiram pegar um pouco da ideia de Luís Castro, novo treinador do Botafogo. O brasileiro elogiou a forma que o português enxerga o futebol.

– O tempo para o trabalho ainda é pouco, mas podemos ver que o nosso treinador tem ideias modernas e avançadas. São treinamentos em alta intensidade, assim como acontece na Europa. A preparação tem sido muito bem feita, estamos trabalhando bastante para que a gente possa desempenhar um ótimo futebol - analisou.