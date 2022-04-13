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futebol

Victor Ramos quer vitória sobre o Grêmio para Chape embalar na Série B

Zagueiro avalia que Verdão enfrentará "um dos principais adversários da competição"...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 16:07
Tendo uma semana inteira para se preparar visando o segundo duelo pela Série B, o zagueiro Victor Ramos falou sobre a importância da equipe vencer o Grêmio, na próxima sexta-feira (15), fora de casa.
Segundo o defensor, um triunfo sobre o time gaúcho que foi elogiado pelo atleta por sua qualidade será importante para motivar o grupo:>Lembra deles? Confira os jogadores famosos que estão na Série D- Vamos enfrentar uma das principais equipes do campeonato, que sempre cresce muito dentro de casa. Temos que fazer um jogo de muita intensidade e buscarmos o máximo de eficiência possível. É uma partida em que se conquistarmos um triunfo vamos ganhar muita moral para a sequência da competição.
Segundo o zagueiro que está na sua segunda passagem pela equipe catarinense (a primeira delas ocorreu na temporada 2017), a segundona deste ano tem tudo para ser a mais equilibrada da história:
- A Série B desse ano será a mais equilibrada da história, com muitas equipes em condições de buscar o acesso. Nós estaremos nessa briga, não tenho dúvida disso. Temos um elenco qualificado e que vem crescendo ao longo das últimas semanas.
Crédito: Defensortemapenasumjogorealizadoem2022(TiagoMeneghini/ACF

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