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futebol

Victor Ramos fala sobre sequência de jogos na Chapecoense

Zagueiro é uma das novidades do Verdão do Oeste para a disputa da Série B...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:09
O zagueiro Victor Ramos, destacou a importância do jogo com o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o clássico contra a equipe adversária será de recuperação para o Verdão na disputa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
'Vamos em busca de uma recuperação na competição e de um bom resultado diante do Brusque nesta partida, que é muito importante para os dois lados. Vamos procurar fazer um grande jogo para chegarmos ao objetivo, que é tirar pontos deles em sua casa'.
Segundo Ramos, seu momento tem sido positivo no clube, já que tem atuado em todas as partidas desde seu retorno.
'Estou muito motivado para fazer uma boa sequência com todos. Estou feliz com o crescimento que tive no clube nestas últimas semanas. Tem sido um momento especial e espero que ele se mantenha até o fim do ano'.
Crédito: (TiagoMeneghini/ACF

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