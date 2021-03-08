futebol

Victor Ramos espera grande Paulistão no Botafogo-SP e reconhece força do elenco

Zagueiro com muita experiência no futebol nacional defenderá as cores do Pantera e sabe que não poderá deixar o rendimento cair para que a equipe chegue no mata-mata...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:40

Crédito: (Divulgação / Botafogo-SP
Com passagens pelo Vitória, Palmeiras e Vasco, o zagueiro Victor Ramos espera um ótimo desempenho durante o Campeonato Paulista de 2021 vestindo a camisa do Botafogo-SP. Segundo o jogador, a meta é atuar em alto nível para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos nos próximos meses.- Estou muito focado em ajudar o grupo nestes próximos meses. Vou trabalhar muito para que esse Paulistão seja especial. Estou muito motivado e confiante no trabalho que estou fazendo. Espero contribuir para o melhor para o Botafogo - comentou o zagueiro.
Para Ramos, o elenco está muito focado no Paulistão e sabe das limitações, porém não vão desperdiçar uma oportunidade de chegar no mata-mata do estadual, dessa forma o zagueiro e todo o elenco terão que batalhar para chegar aonde desejam no torneio.- Queremos fazer um grande estadual e com os pés no chão. Temos que pensar jogo a jogo para buscarmos nossas metas na competição - completou.

