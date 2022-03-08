Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Victor Ramos é anunciado pela Chapecoense e comemora retorno ao clube

Zagueiro que vinha treinando nos últimos dias em Chapecó havia defendido o Verdão do Oeste em 2017...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 12:08

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:08

Nesta terça-feira (8), a Chapecoense oficializou a contratação do zagueiro Victor Ramos no que será a segunda passagem do defensor de 32 anos pela equipe de Santa Catarina. Em 2017, vindo de passagem pelo Vitória, ele ficou por 15 partidas na equipe antes de sair rumo ao Goiás.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEmpolgado com a oportunidade, as primeiras palavras do atleta que já vinha treinando na cidade de Chapecó após a oficialização do vínculo foram de exaltar a necessidade de buscar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Algo que, para ele, passa em muito pela qualidade enxergada no elenco.
- Retornar a Chapecoense, sem dúvida, é motivado de orgulho para mim. Estou muito feliz em voltar ao clube para essa temporada 2022. Quero ajudar o grupo dentro e fora de campo a fazer um grande ano para buscar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o seu lugar - disse Victor, completando:
- Nosso elenco é muito forte e tem totais condições de fazer um grande ano em 2022. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando em 2022. Vejo nosso grupo muito focado em ter ótimos resultados nesta sequência.
Porém, antes de voltar as atenções para a Série B, a Chapecoense tem pela frente as quartas de final do Campeonato Catarinense onde, no domingo (13), às 16h (de Brasília), joga o primeiro embate das quartas de final diante do Concórdia. A partida em questão acontecerá na Arena Condá.
Crédito: AlessandraSeidel/ACF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados