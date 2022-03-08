Victor Ramos é anunciado pela Chapecoense e comemora retorno ao clube

Nesta terça-feira (8), a Chapecoense oficializou a contratação do zagueiro Victor Ramos no que será a segunda passagem do defensor de 32 anos pela equipe de Santa Catarina. Em 2017, vindo de passagem pelo Vitória, ele ficou por 15 partidas na equipe antes de sair rumo ao Goiás.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEmpolgado com a oportunidade, as primeiras palavras do atleta que já vinha treinando na cidade de Chapecó após a oficialização do vínculo foram de exaltar a necessidade de buscar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Algo que, para ele, passa em muito pela qualidade enxergada no elenco.

- Retornar a Chapecoense, sem dúvida, é motivado de orgulho para mim. Estou muito feliz em voltar ao clube para essa temporada 2022. Quero ajudar o grupo dentro e fora de campo a fazer um grande ano para buscar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o seu lugar - disse Victor, completando:

- Nosso elenco é muito forte e tem totais condições de fazer um grande ano em 2022. Vamos trabalhar muito para que tudo saia como estamos planejando em 2022. Vejo nosso grupo muito focado em ter ótimos resultados nesta sequência.

Porém, antes de voltar as atenções para a Série B, a Chapecoense tem pela frente as quartas de final do Campeonato Catarinense onde, no domingo (13), às 16h (de Brasília), joga o primeiro embate das quartas de final diante do Concórdia. A partida em questão acontecerá na Arena Condá.