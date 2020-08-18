Victor Luís tem apendicite e desfalca Botafogo por quase um mês

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá um importante desfalque para as próximas semanas. Com uma crise de apendicite, o lateral-esquerdo Victor Luís será encaminhado a um procedimento cirúrgico para a retirada do apêndice na tarde desta terça-feira e desfalcará o Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.

O tempo natural de recuperação para esse tipo de cirurgia é de três semanas. O clube, prevendo também o tempo de transição aos gramados, coloca que Victor Luís pode ficar afastado dos gramados por aproximadamente um mês.

O camisa 6 foi um reforço do Botafogo durante a paralisação das competições por conta da pandemia do novo coronavírus. Emprestado pelo Palmeiras, Victor Luís atuou nas duas primeiras partidas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Caso o tempo previsto de recuperação do lateral-esquerdo se confirme, Victor Luís deve ficar fora de partidas contra Atlético-MG, Flamengo, Paraná - pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil -, Internacional, Coritiba, Corinthians e Athletico-PR.