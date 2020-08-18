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futebol

Victor Luís tem apendicite e desfalca Botafogo por quase um mês

Lateral-esquerdo do Alvinegro será encaminhado a procedimento cirúrgico e ficará longe dos gramados por pouco mais de três semanas...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá um importante desfalque para as próximas semanas. Com uma crise de apendicite, o lateral-esquerdo Victor Luís será encaminhado a um procedimento cirúrgico para a retirada do apêndice na tarde desta terça-feira e desfalcará o Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pela "Rádio Tupi" e confirmada pelo LANCE!.
O tempo natural de recuperação para esse tipo de cirurgia é de três semanas. O clube, prevendo também o tempo de transição aos gramados, coloca que Victor Luís pode ficar afastado dos gramados por aproximadamente um mês.
O camisa 6 foi um reforço do Botafogo durante a paralisação das competições por conta da pandemia do novo coronavírus. Emprestado pelo Palmeiras, Victor Luís atuou nas duas primeiras partidas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro.
Caso o tempo previsto de recuperação do lateral-esquerdo se confirme, Victor Luís deve ficar fora de partidas contra Atlético-MG, Flamengo, Paraná - pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil -, Internacional, Coritiba, Corinthians e Athletico-PR.
Como opções, o treinador Paulo Autuori tem Danilo Barcelos e Guilherme Santos disponíveis para substituir Victor Luís na lateral-esquerda.

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