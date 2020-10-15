Victor Luís lamenta postura do Botafogo com um jogador a mais: 'Faltou a gente concluir melhor'

Crédito: Victor Luis lamentou postura pouco ofensiva do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Nesta quarta-feira, o Botafogo foi derrotado pelo Grêmio, fora de casa, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, Victor Luis lamentou a postura pouco ofensiva do Alvinegro na segunda etapa, principalmente após a expulsão de Diego Souza.

- Faltou a gente concluir melhor. Trabalhamos a bola, depois que eles tiveram um expulso, conseguimos manter a posse de bola, mas sem muita conclusão. A gente tem que trabalhar bastante pra rever esses pontos negativos que nós tivemos nessa partida e, se Deus quiser, conseguir melhorar pra próxima partida e fazer um bom jogo - disse Victor Luis.