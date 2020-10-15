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Victor Luís lamenta postura do Botafogo com um jogador a mais: 'Faltou a gente concluir melhor'

Após expulsão de Diego Souza no começo da segunda etapa, Glorioso não conseguiu traduzir a posse de bola em chances de gol e amargou a derrota fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 21:31

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 21:31

Crédito: Victor Luis lamentou postura pouco ofensiva do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira, o Botafogo foi derrotado pelo Grêmio, fora de casa, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, Victor Luis lamentou a postura pouco ofensiva do Alvinegro na segunda etapa, principalmente após a expulsão de Diego Souza.
- Faltou a gente concluir melhor. Trabalhamos a bola, depois que eles tiveram um expulso, conseguimos manter a posse de bola, mas sem muita conclusão. A gente tem que trabalhar bastante pra rever esses pontos negativos que nós tivemos nessa partida e, se Deus quiser, conseguir melhorar pra próxima partida e fazer um bom jogo - disse Victor Luis.
O Botafogo estacionou na tabela do Brasileirão com 18 pontos e está na 14ª colocação. O Alvinegro volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Goiás, às 20h, no Estádio Nilton Santos.

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