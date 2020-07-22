Victor Luis é emprestado para Botafogo e se despede do Palmeiras

Victor Luis já se despediu do Palmeiras. O lateral-esquerdo assinou contrato para defender o Botafogo, por empréstimo, até fevereiro, e utilizou sua conta no Instagram para escrever uma mensagem para os torcedores do Verdão, clube com quem tem contrato até 31 de dezembro de 2022.

- Hoje eu sigo um passo da carreira, partindo para mais uma experiência como profissional, também para uma segunda casa onde me sinto acolhido, mas deixando parte do meu coração com vocês. Agradeço ao Palmeiras - escreveu Victor Luis, que já defendeu o Botafogo, também emprestado pelo Palmeiras, em 2016 e 2017, até voltar para ser campeão brasileiro no Verdão em 2018.Confira a publicação de Victor Luis se despedindo do Palmeiras no Instagram: