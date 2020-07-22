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Victor Luis é emprestado para Botafogo e se despede do Palmeiras

Lateral-esquerdo utilizou sua conta no Instagram para enviar mensagem aos torcedores do Verdão; ele já assinou contrato para voltar a defender a equipe carioca até fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:31

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:31

Crédito: O lateral-esquerdo Victor Luis deixa o Palmeiras por empréstimo para o Botafogo (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Victor Luis já se despediu do Palmeiras. O lateral-esquerdo assinou contrato para defender o Botafogo, por empréstimo, até fevereiro, e utilizou sua conta no Instagram para escrever uma mensagem para os torcedores do Verdão, clube com quem tem contrato até 31 de dezembro de 2022.
- Hoje eu sigo um passo da carreira, partindo para mais uma experiência como profissional, também para uma segunda casa onde me sinto acolhido, mas deixando parte do meu coração com vocês. Agradeço ao Palmeiras - escreveu Victor Luis, que já defendeu o Botafogo, também emprestado pelo Palmeiras, em 2016 e 2017, até voltar para ser campeão brasileiro no Verdão em 2018.Confira a publicação de Victor Luis se despedindo do Palmeiras no Instagram:

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