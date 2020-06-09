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Victor Andrade relembra parceria com Aranha no Santos: 'Dava uns puxões de orelha quando precisava'

Atualmente no Goiás, jogador que completou oito anos como profissional no início de junho, relembra início de carreira no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 17:19

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:19

Crédito: Divulgação/Santos FC
Parece que foi ontem, mas o atacante Victor Andrade, uma das revelações do Santos na década, completou oito anos como profissional no início deste mês. Aos 24 anos, o sergipano que subiu ao time principal do Peixe em 2012, com apenas 16 anos, e contou com a ajuda de um parceiro mais velho, Aranha, 15 anos mais velho à época.
Ao LANCE!, Victor destacou o companheirismo com o goleiro e afirmou que, por conta da maior experiência do amigo, recebeu algumas broncas no início da carreira.
– O Aranha foi importante por ter sido um goleiro muito experiente que eu encontrei no início de carreira. Sempre dando uns puxões de orelha quando precisava – disse Andrade.E MAIS:Santos teve quatro capitães diferentes em 2020; veja quais foramAo L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos'Outro jogador que Victor fala com carinho é o lateral-direito português Nelson Semedo, atualmente no Barcelona (ESP), que jogou com a revelação santista no Benfica (POR) entre 2014 e 2015.
– A gente se deu muito bem fora e dentro dos campos. É um jogador completo, muito inteligente – afirmou.
Victor Andrade até hoje um dos oito atletas mais novos que atuaram pelo Santos, na oitava posição. Deixou o Peixe, rumo aos Encarnados, em 2014. Em Portugal, também vestiu as camisas do Vitória de Guimarães e Estoril. Na Europa, ainda atuou pelo 1860 München, da Alemanha. Retornou o Brasil em 2018, para jogar pela Chapecoense, e no início deste ano transferiu-se ao Goíás, onde, até a paralisação do futebol brasileiro, por conta do novo coronavírus, fez sete jogos e marcou dois gols. E MAIS:

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