Victor Andrade relembra parceria com Aranha no Santos: 'Dava uns puxões de orelha quando precisava'

Crédito: Divulgação/Santos FC

Parece que foi ontem, mas o atacante Victor Andrade, uma das revelações do Santos na década, completou oito anos como profissional no início deste mês. Aos 24 anos, o sergipano que subiu ao time principal do Peixe em 2012, com apenas 16 anos, e contou com a ajuda de um parceiro mais velho, Aranha, 15 anos mais velho à época.

Ao LANCE!, Victor destacou o companheirismo com o goleiro e afirmou que, por conta da maior experiência do amigo, recebeu algumas broncas no início da carreira.

– O Aranha foi importante por ter sido um goleiro muito experiente que eu encontrei no início de carreira. Sempre dando uns puxões de orelha quando precisava – disse Andrade.E MAIS:Santos teve quatro capitães diferentes em 2020; veja quais foramAo L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos'Outro jogador que Victor fala com carinho é o lateral-direito português Nelson Semedo, atualmente no Barcelona (ESP), que jogou com a revelação santista no Benfica (POR) entre 2014 e 2015.

– A gente se deu muito bem fora e dentro dos campos. É um jogador completo, muito inteligente – afirmou.