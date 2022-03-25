Vice-presidente do Palmeiras descarta favoritismo em grupo da Libertadores e cita a Itália

Representante do Palmeiras no sorteio da Copa Libertadores, o vice-presidente Paulo Buosi discordou que a chave em que o time alviverde for sorteada para a fase de grupos da competição continental é fácil. Osa brasileiros estão no Grupo A ao lado de Emelec (EQU), o Deportivo Táchira (VEN) e o Independiente Petrolero (BOL). Veja todos os grupos AQUI. Buosi lembrou da Itália, de fora da Copa do Mundo deste ano, no Catar, após derrota surpreendente para a Macedônia do Norte nos acréscimos.

- No futebol não existe vencedor de véspera. Nós temos o exemplo próximo que foi o de ontem. Quem apostaria na vitória da Macedônia do Norte diante da Itália? Não existe facilidade na Libertadores. Nós temos dois campeões nacionais e um vice em nosso grupo, teremos altitude, uma logística de viagens longas em dois casos. Não existe facilidade. O que nos compete é estarmos focados como estivemos nestes anos na disputa da Libertadores e fazer o melhor trabalho que podemos para levar o Palmeiras para onde o palmeirense deseja - disse o dirigente, à ESPN.

O vice palmeirense também reforçou o desejo da diretoria em renovar com o técnico Abel Ferreira por mais três anos, como proposto, e mostrou otimismo no acordo.

- Temos o interesse de continuar com o Abel, e ele está muito satisfeito aqui. Temos confiança grane nele e a recíproca é verdadeira: o Abel e sua comissão têm uma confiança muito grande em nós também. Ele tem contrato até dezembro, e a gente tem todo o interesse que isso seja ampliado por mais tempo. É isso que a gente pode dizer no momento. Estamos muito satisfeitos com o trabalho dele, e estamos trabalhando para que o Palmeiras sempre permaneça forte e disputando os campeonatos que a gente entra.