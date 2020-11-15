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futebol

Vice-presidente do Inter admite cobrança no vestiário

Alexandre Barcellos lamentou a falta de resultados e espera uma reação no próximo jogo do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 07:30

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 07:30

Crédito: Divulgação Twitter/ Internacional
O momento do Internacional é delicado. Desde a chegada de Abel Braga, o Colorado foi derrotado duas vezes e a torcida começa a cobrar elenco e diretoria pela queda de rendimento.Após o revés na Vila Belmiro diante do Santos, Alexandre Barcellos, vice-presidente, admitiu a fase ruim e citou a mobilização e cobrança dentro do vestiário para reverter o panorama.
‘O treinador cobra (por melhor rendimento). O Rodrigo Caetano cobra e eles mesmo se cobram. Há uma mobilização total para a partida (contra o América-MG), pois todos sabem que é uma forma de buscar uma reação rápida para os problemas que estão acontecendo. O nosso ambiente é muito bom no vestiário. Vamos para Belo Horizonte para tentar reverter esse cenário, que não é bom’, lamentou.
Próximo Compromisso
Na quarta-feira, o Internacional encara o América-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. A primeira partida teve vitoria mineira e o Colorado precisa vencer por dois gols para avançar.

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