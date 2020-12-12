Vice-líder do Inglês, Liverpool encara o Fulham fora de casa

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Fora de casa, o Liverpool encara o Fulham, neste domingo, às 13h30, pelo Campeonato Inglês. Os Reds fizeram, no meio de semana, a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e agora, voltam as suas atenções para a Premier League. Já o adversário, precisa da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento.

Para o confronto, o Liverpool pode contar com a volta de dois nomes importantes: o goleiro Alisson e o meia Alex Oxlade-Chamberlain. Apesar das diferentes situações entre as equipes, o treinador Jurgen Klopp não espera um confronto fácil neste domingo.

- O Fulham é uma equipe muito boa e as exibições que mostraram não foram todas recompensadas com resultados. A luta pela permanência no campeonato também é acirrada, então cada ponto ajuda e eles vão atrás de tudo. Se a gente deixar eles jogarem, eles vão jogar e quanto mais os deixarmos jogar, mais temos que defender e quanto mais você tem que defender, mais tem que correr. Todos esses tipos de coisas, temos que estar realmente certos neste jogo - disse.No lado do Fulham, o treinador Scott Parker só não poderá contar com Kenny Tete e Terence Kongolo, que estão em fase final do tratamento de lesões. Na coletiva, o técnico destacou que independente das posições na tabela, a equipe sempre vai entrar confiante nas partidas.

- Estamos onde estamos na tabela de classificação, mas como equipe e da forma como estamos indo e como dirigimos as coisas, estamos sempre confiantes em cada jogo. Claro que entendemos o desafio que enfrentamos. Não há como negar que estamos enfrentando sem dúvida uma das melhores equipes da Europa nos últimos 18 meses. Mas como foi contra o Manchester City, vamos entrar em campo para causar alguns problemas ao Liverpool - afirmou.

Confira os jogos deste domingo no Campeonato Inglês: