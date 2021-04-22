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futebol

Vice do Internacional cobra elenco após derrota na Libertadores

João Patrício Hermann não gostou da atitude do time na Bolívia e aposta na reação dentro e casa...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:36
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A temporada 2021 está no início, mas o clima dentro do Internacional já é pesado, principalmente após o revés contra o Always Ready, na estreia da Libertadores.
Com uma diretoria sempre ativa nos bastidores do clube, o vice-presidente de futebol do Colorado, João Patrício Hermann não escondeu a sua insatisfação.
‘A gente sabe que o Inter tem um elenco bastante qualificado. Por mais que nosso adversário seja campeão boliviano e tenha feito contra nós uma Copa do Mundo, não é aceitável uma derrota’, afirmou em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba.
‘Jogar a Libertadores não é fácil. É uma competição, tradicionalmente, muito difícil, onde clubes, até então desconhecidos, surpreendem. A gente vai continuar, com o Táchira, que já venceu o Olimpia’, completou.
Apesar do revés, o Inter tem duas partidas em sequência no Beira-Rio para tentar se recuperar contra o Deportivo Táchira e Olimpia.

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