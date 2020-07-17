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futebol

Veto da prefeitura de Porto Alegre vira dor de cabeça para dupla Inter e Grêmio; Entenda

Rivais precisam encontrar novas alternativas no estado para disputar o restante do Gauchão...
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Publicado em 

17 jul 2020 às 18:26

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:26

Crédito: SILVIO AVILA / AFP
O sinal de alerta está mais do que ligado no Internacional e Grêmio. Após o veto da prefeitura de Porto Alegre, o Colorado não poderá sediar o clássico contra o Tricolor no estádio Beira-Rio. Sendo assim, terá que buscar uma nova alternativa.Se a capital gaúcha está impossibilitada devido ao aumento nos casos de coronavírus, outras cinco alternativas surgem como opção para a dupla: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas ou São Leopoldo.
Essas cidades alternativas estão liberadas para receber o futebol e serão analisadas cuidadosamente pelas diretorias.
Caxias do Sul
Após o veto de Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que pelo menos o clássico da próxima quarta-feira, marcado para às 21h30 (Horário de Brasília), está confirmado para o estádio Centenário, em Caxias do Sul.
Calendário
Algo que pesa a favor das equipes é que o Gauchão está na reta final. Na fase de grupos, o Colorado tem mais dois jogos como mandante, contra um do Tricolor. Caso os dois confirmem a liderança nos respectivos grupos e avancem para a decisão, a Federação Gaúcha precisaria se preocupar com mais três datas (semi e final do returno).
Se houve a final do torneio, um dos jogos seria realizado na casa do Caixas, que venceu o turno inicial e o outro com mando do Inter ou Grêmio em cidade a definir.

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