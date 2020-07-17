Veto da prefeitura de Porto Alegre vira dor de cabeça para dupla Inter e Grêmio; Entenda

Crédito: SILVIO AVILA / AFP

O sinal de alerta está mais do que ligado no Internacional e Grêmio. Após o veto da prefeitura de Porto Alegre, o Colorado não poderá sediar o clássico contra o Tricolor no estádio Beira-Rio. Sendo assim, terá que buscar uma nova alternativa.Se a capital gaúcha está impossibilitada devido ao aumento nos casos de coronavírus, outras cinco alternativas surgem como opção para a dupla: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas ou São Leopoldo.

Essas cidades alternativas estão liberadas para receber o futebol e serão analisadas cuidadosamente pelas diretorias.

Caxias do Sul

Após o veto de Porto Alegre, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou que pelo menos o clássico da próxima quarta-feira, marcado para às 21h30 (Horário de Brasília), está confirmado para o estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Calendário

Algo que pesa a favor das equipes é que o Gauchão está na reta final. Na fase de grupos, o Colorado tem mais dois jogos como mandante, contra um do Tricolor. Caso os dois confirmem a liderança nos respectivos grupos e avancem para a decisão, a Federação Gaúcha precisaria se preocupar com mais três datas (semi e final do returno).