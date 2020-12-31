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futebol

Veron corre no gramado e Palmeiras faz último treino técnico de 2020

Elenco fez leve atividade no centro de treinamento antes de receber folga na virada do ano
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Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Menos de 12 horas após garantir a vaga para a grande final da Copa do Brasil 2020 ao bater o América-MG por 2 a 0, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta quinta-feira (31), para se despedir de 2020 já com foco no River Plate, na próxima semana.
Titulares e reservas fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto somente alguns atletas que não atuaram diante do Coelho foram para o campo. Foram os casos dos goleiros e de Alan Empereur, Emerson Santos, Benjamín Kuscevic, Breno Lopes, Renan e Esteves. Lucas Lima, que entrou em campo ontem (30), também participou da atividade.
>> Confira o chaveamento da Libertadores 2020 e faça sua simulação>> Torcida do Palmeiras tira onda com classificação à final da Copa do Brasil
A notícia positiva para a torcida do Palmeiras é que Gabriel Veron, com lesão muscular constatada na coxa direita, já voltou a correr no gramado. O jovem atacante segue cronograma específico de fisioterapia, visando uma breve recuperação para estar à disposição contra o River Plate. Gabriel Silva, com edema na coxa, segue mesmo roteiro.
O elenco alviverde folga nesta sexta-feira, primeiro dia de 2021, e se reapresenta no sábado (2) para retomar a preparação para a primeira semifinal da Copa Libertadores 2020, que acontece já na próxima terça-feira (5), em Buenos Aires.Confira a programação do Palmeiras para este início de 2021:
DIA 01/01 – SEXTA-FEIRAFolga geral
DIA 02/01 – SÁBADO16h00 – Treino na Academia de Futebol [Fechado para a imprensa]
DIA 03/12 – DOMINGOTreino na Academia de Futebol [Fechado para a imprensa]
DIA 04/01 – SEGUNDA-FEIRATreino na Academia de Futebol + viagem para Argentina

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