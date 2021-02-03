Veríssimo se despede do Santos: “Vai ficar para sempre no meu coração”

A semana está sendo de despedidos para os santistas. Depois de ver o até logo de Diego Pituca na segunda, nesta terça foi a vez de o zagueiro Lucas Veríssimo se despedir dos companheiros, funcionários e do clube que o revelou. O defensor vai defender o Benfica (Portugal). A Santos TV fez um vídeo com o atleta em seus últimos momentos na Vila Belmiro.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- É um misto de sentimentos. É algo difícil de colocar em palavras tudo o que vivi aqui dentro. Vou ficar com as coisas boas. Quero ficar com as coisas boas. Vou aproveitar esse espaço para agradecer ao torcedor, à nação santista, que sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram. Tanto nos momentos bons quanto nos ruins - contou Veríssimo.Menino da Vila, Lucas Veríssimo estreou pelo profissional do Peixe no dia 30 de janeiro de 2016, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo. São 188 jogos e sete gols com a camisa santista. Com 25 anos, o zagueiro foi vendido por por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi) para o clube português.- Dei meu máximo com essa camisa. Uma camisa muito pesada. Enquanto muitos tentam diminuir, a gente sempre esteve lá brigando, correndo atrás, e alcançando nossos objetivos. Às vezes não com tanto êxito, mas sempre demos o melhor. É um clube que vai ficar para sempre no meu coração. Sou muito grato - concluiu o zagueiro.