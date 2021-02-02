futebol

Verdão leva 28 jogadores para o Mundial de Clubes, no Qatar

Renan, Esteves, Wesley e Gabriel Silva serão suplentes do elenco nessa competição
...
LanceNet

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:32

Crédito: Reprodução
Os campeões da América embarcam para o Qatar nesta terça-feira (2), às 23h, em voo fretado do Aeroporto de Guarulhos-SP, para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será realizada entre os dias 4 e 11 de fevereiro em Doha e 28 jogadores compõe o elenco da viagem.
A FIFA permite a inscrição de 23 atletas na competição, mas o Palmeiras viaja com 28 jogadores para participarem dos treinamentos durante a semana. O clube também pode realizar trocas na lista até 24h antes da estreia em caso de lesão de algum atleta.O atacante Breno Lopes não pôde ser inscrito porque o regulamento permite somente a participação de jogadores registrados até o último dia da janela de transferências internacionais da entidade (9 de novembro de 2020), e Breno foi contratado dia 11 de novembro.
O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa no domingo (7), às 15h (horário de Brasília), quando enfrenta pela semifinal o vencedor do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que será disputado nesta quarta-feira (4), às 11h (de Brasília).Confira a lista do Palmeiras:
Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius SilvestreLaterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías ViñaZagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e KuscevicMeio-campistas: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas LimaAtacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel VeronSuplentes: Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva e Breno Lopes

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

