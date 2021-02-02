Verdão leva 28 jogadores para o Mundial de Clubes, no Qatar

Os campeões da América embarcam para o Qatar nesta terça-feira (2), às 23h, em voo fretado do Aeroporto de Guarulhos-SP, para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será realizada entre os dias 4 e 11 de fevereiro em Doha e 28 jogadores compõe o elenco da viagem.
A FIFA permite a inscrição de 23 atletas na competição, mas o Palmeiras viaja com 28 jogadores para participarem dos treinamentos durante a semana. O clube também pode realizar trocas na lista até 24h antes da estreia em caso de lesão de algum atleta.O atacante Breno Lopes não pôde ser inscrito porque o regulamento permite somente a participação de jogadores registrados até o último dia da janela de transferências internacionais da entidade (9 de novembro de 2020), e Breno foi contratado dia 11 de novembro.
O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa no domingo (7), às 15h (horário de Brasília), quando enfrenta pela semifinal o vencedor do jogo entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que será disputado nesta quarta-feira (4), às 11h (de Brasília).Confira a lista do Palmeiras:
Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius SilvestreLaterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías ViñaZagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e KuscevicMeio-campistas: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas LimaAtacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel VeronSuplentes: Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva e Breno Lopes