Vencendo a Copa do Brasil, Palmeiras pode repetir feito de 1950/51 com a conquista de cinco coroas

Crédito: Nayra Halm/Lancepress!

Vivendo uma temporada vitoriosa, o Palmeiras enfrenta sua terceira final em seis meses, e o jogo de número 76 na temporada 2020. Brigando pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, a equipe começa sua jornada na decisão hoje, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

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A partida vai marcar a estreia da nova camisa branca da equipe, modelo produzido pela Puma que faz alusão às cinco coroas, período no qual o Palmeiras alcançou um feito até então inédito no futebol paulista, ao conquistar cinco títulos consecutivos em competições oficiais entre os anos de 1950 e 1951. Na ocasião, foram conquistados a Taça Cidade de São Paulo e o Campeonato Paulista em 1950, além do Torneio Rio-São Paulo, Taça Cidade de São Paulo e a Taça Rio de 1951.Coincidentemente, o Verdão pode repetir o feito histórico, caso saia vitorioso do confronto diante do Grêmio. Isso porque, com a tríplice coroa na temporada, o clube estaria garantido em mais duas finais para a temporada 2021, ambas com suas decisões marcadas para a abril.