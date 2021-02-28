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Vencendo a Copa do Brasil, Palmeiras pode repetir feito de 1950/51 com a conquista de cinco coroas

Passando pelo Grêmio, Verdão pode conquistar Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa em menos de um ano
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 08:30
Crédito: Nayra Halm/Lancepress!
Vivendo uma temporada vitoriosa, o Palmeiras enfrenta sua terceira final em seis meses, e o jogo de número 76 na temporada 2020. Brigando pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, a equipe começa sua jornada na decisão hoje, diante do Grêmio, em Porto Alegre.
>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
A partida vai marcar a estreia da nova camisa branca da equipe, modelo produzido pela Puma que faz alusão às cinco coroas, período no qual o Palmeiras alcançou um feito até então inédito no futebol paulista, ao conquistar cinco títulos consecutivos em competições oficiais entre os anos de 1950 e 1951. Na ocasião, foram conquistados a Taça Cidade de São Paulo e o Campeonato Paulista em 1950, além do Torneio Rio-São Paulo, Taça Cidade de São Paulo e a Taça Rio de 1951.Coincidentemente, o Verdão pode repetir o feito histórico, caso saia vitorioso do confronto diante do Grêmio. Isso porque, com a tríplice coroa na temporada, o clube estaria garantido em mais duas finais para a temporada 2021, ambas com suas decisões marcadas para a abril.
A primeira delas será a Recopa Sul-Americana, na qual o Palmeiras já está garantido. O campeão da Libertadores enfrentará o campeão da Sul-Americana, o argentino Defensa y Justicia. As partidas acontecem nos dias 7 e 14 de abril, com jogo de volta no Allianz Parque.Já em caso de título na Copa do Brasil, a equipe de Abel Ferreira terá o compromisso da Supercopa do Brasil, diante do Campeão Brasileiro, Flamengo. Em decisão de jogo único, o confronto ainda não tem data oficializada, mas também deve ser disputada no mês de abril. Tendo sua estreia na temporada 2020, o Flamengo é o atual campeão, após bater o Athletico Paranaense por 3 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília.

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