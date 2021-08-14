Vem que tem! Fluminense vence o Macaé na estreia do Campeonato Carioca sub-15 e sub-17

O sábado foi marcado por vitórias do Fluminense nos Cariocas das categorias de base. Na primeira rodada da competição, os Moleques de Xerém do sub-17 venceram o Macaé por 4 a 0, no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo.Com gols de Thiago, Kennedy e dois de Arthur, convocado ontem para a Seleção Brasileira da categoria, o Flu começou o estadual com goleada. Na segunda rodada, o Fluminense sub-17 enfrenta o Resende, no próximo sábado, às 13h, no CT Vale das Laranjeiras.
Logo depois, o Tricolor sub-15 conseguiu a vitória sobre a equipe macaense por 1 a 0 com gol de Janderson, também pela estreia do campeonato no Mocayrzão. No próximo sábado, os Moleques de Xerém enfrentam também o Resende, no CT Vale das Laranjeiras.