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Vem mais um? Vasco negocia pelo volante Matheus Barbosa

Volante pertence ao Avaí, mas está emprestado ao Atlético-GO. Cruz-Maltino tenta encorpar o elenco para o início do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 16:36

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:36

O volante citado por Zé Ricardo para encorpar o elenco do Vasco poderá ser Matheus Barbosa, que pertence ao Avaí e está emprestado ao Atlético-GO até o fim do ano. A negociação foi revelada pelo "Arena Cruzmaltina" e confirmada pelo LANCE!.O jogador tem 27 anos, é reserva no time goiano e a negociação não está em estágio tão avançado quanto as do lateral-direito Weverton e do meia Bruno Nazário. É preciso haver consenso entre os três clubes envolvidos, além, obviamente, da vontade do jogador. Essa existe.
Caso seja confirmado no Vasco, Matheus Barbosa vai disputar posição com Yuri e Bruno Gomes. Galarza, com Covid-19, ainda está no Paraguai, e o volante Welerson está lesionado.
Crédito: MatheusBarbosaestevenoCuiabá,em2020,enoCruzeiro,natemporadapassada(GustavoAleixo/Cruzeiro

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