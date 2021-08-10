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futebol

Vem mais? Diretor do Sport comenta sobre possíveis reforços

Felipe Albuquerque foi contratado para fortalecer o time e faz um trabalho de mapeamento no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 18:53

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:53

Crédito: Hernanes foi um dos reforços do Leão (Anderson Stevens/Sport
O Sport vive um momento de tranquilidade na disputa do Campeonato Brasileiro. Após semanas tumultuadas com o time na zona de rebaixamento e briga política, Umberto Louzer conseguiu isolar seus atletas e a equipe subiu na classificação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do momento estável com quatro jogos de invencibilidade, a diretoria do Leão trabalha firme nos bastidores e ainda busca reforços pontuais.
Em conversa com o ge, Felipe Albuquerque, responsável por contratações, comentou um pouco sobre o seu trabalho nos bastidores do Sport.
‘Estamos com algumas tratativas iniciadas com clubes da Série A, visualizando o que nós temos de melhor dentro da Série B do Brasileiro também. Vamos buscar qualificar a equipe da melhor maneira possível quanto for necessário’, explicou.
Vale lembrar, que recentemente o Leão anunciou as chegadas de Hernanes e Everton Felipe.

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