Vem mais? Diretor do Sport comenta sobre possíveis reforços

Crédito: Hernanes foi um dos reforços do Leão (Anderson Stevens/Sport

O Sport vive um momento de tranquilidade na disputa do Campeonato Brasileiro. Após semanas tumultuadas com o time na zona de rebaixamento e briga política, Umberto Louzer conseguiu isolar seus atletas e a equipe subiu na classificação.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Apesar do momento estável com quatro jogos de invencibilidade, a diretoria do Leão trabalha firme nos bastidores e ainda busca reforços pontuais.

Em conversa com o ge, Felipe Albuquerque, responsável por contratações, comentou um pouco sobre o seu trabalho nos bastidores do Sport.

‘Estamos com algumas tratativas iniciadas com clubes da Série A, visualizando o que nós temos de melhor dentro da Série B do Brasileiro também. Vamos buscar qualificar a equipe da melhor maneira possível quanto for necessário’, explicou.