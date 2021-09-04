Vem aí? Botafogo oficializa proposta por Rafael e aguarda resposta

Crédito: Divulgação/Basaksehir

O Botafogo deu um passo concreto para contratar Rafael. Se antes o interesse e a negociação passavam apenas por conversas, o clube de General Severiano fez um movimento sério para contar com o lateral: a diretoria do clube enviou uma proposta oficial ao atleta de 31 anos na noite de sexta-feira.

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Antes, apenas números haviam sido discutidos. Primeiramente, o que envolvia a negociação era um valor de luvas aos representantes do jogador baseado em R$ 1 milhão. O clube, porém, ofereceu um valor menor e tenta convencer os envolvidos com ações comerciais, como participação em vendas de camisas e no programa de sócio-torcedor.

A proposta foi enviada a Rafael e os empresários após às 22h30 de sexta-feira, já na parte da noite. Os dirigentes do Botafogo estiveram desde a quinta-feira debatendo e fazendo um plano para tentar convencer o lateral-direito.O Botafogo, agora, aguarda a resposta de Rafael para dar continuidade às conversas. A tendência é que o lateral-direito retorne com uma contraproposta e aí as partes tentarão chegar a um consenso. A vontade do lateral-direito pode pesar para o acordo - mas isto não quer dizer que ele vai aceitar "qualquer valor", vale ressaltar.