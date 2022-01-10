Velázquez trabalha nas férias e espera grande ano no Santos

O zagueiro Emiliano Velázquez perdeu os últimos jogos do Santos na temporada 2021 por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Buscando ficar 100% antes do retorno do elenco ao CT Rei Pelé, o uruguaio passou as férias fazendo tratamento de casa. Livre das dores na coxa e à disposição de Carille, Velázquez acredita que uma boa pré-temporada será fundamental para conseguir embalar sequência com a camisa do Peixe.- Muito feliz por rever a família e renovar as energias durante as férias. Agora é voltar mais forte do que terminei ano passado. Trabalhei muito para conseguir iniciar as atividades em campo e estou pronto. A pré-temporada é o primordial. Um bom trabalho feito agora vai fazer a diferença durante todo o ano para a nossa equipe. Retornei um pouco antes, mas já estava programado. É um trabalho que eu já estava fazendo no Uruguai para voltar bem, assim como os companheiros de elenco também se cuidaram bastante nas férias. Todos aqui estão muito felizes e empolgados para fazer um grande ano - afirmou o zagueiro.