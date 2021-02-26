Veja quem foram os maiores artilheiros do futebol brasileiro na temporada

Crédito: Onze jogadores marcaram mais de 20 gols (Rafael Ribeiro/Vasco Lucas Uebel/Grêmio Alexandre Vidal/Flamengo Reprodução/São Paulo

Assim como em 2019, a temporada terminou com o Flamengo levantando a taça de campeão brasileiro. Desta vez, porém, não foi Gabriel Barbosa o principal artilheiro da competição. E nem do futebol nacional. Apesar do surgimento de jovens goleadores, como Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Brenner, do São Paulo, foi um veterano que terminou no topo do ranking: Diego Souza.

Aos 35 anos de idade, o camisa 9 do Grêmio fechou sua participação com 28 gols em 52 jogos, a sua maior marca da carreira. Gabigol, no entanto, teve uma média superior: 27 bolas na rede em 43 partidas disputadas, o que lhe deu a 2ª posição.

Um pouco atrás, na 3ª colocação, um dos artilheiros do Brasileirão: Luciano. Goleador máximo da competição junto de Claudinho, com 18 bolas na rede, o atacante do São Paulo deixou sua marca 24 vezes na temporada. Mesmo volume obtido por Germán Cano, que anotou quase metade dos gols do Vasco nesse período - a equipe marcou apenas 53 vezes -, e Marinho, destaque do Santos. Confira o top 10:

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