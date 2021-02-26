Veja quem foram os maiores artilheiros do futebol brasileiro na temporada

Assim como em 2019, a temporada terminou com o Flamengo levantando a taça de campeão brasileiro. Desta vez, porém, não foi Gabriel Barbosa o principal artilheiro da competição. E nem do futebol nacional. Apesar do surgimento de jovens goleadores, como Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Brenner, do São Paulo, foi um veterano que terminou no topo do ranking: Diego Souza.
Aos 35 anos de idade, o camisa 9 do Grêmio fechou sua participação com 28 gols em 52 jogos, a sua maior marca da carreira. Gabigol, no entanto, teve uma média superior: 27 bolas na rede em 43 partidas disputadas, o que lhe deu a 2ª posição.
Um pouco atrás, na 3ª colocação, um dos artilheiros do Brasileirão: Luciano. Goleador máximo da competição junto de Claudinho, com 18 bolas na rede, o atacante do São Paulo deixou sua marca 24 vezes na temporada. Mesmo volume obtido por Germán Cano, que anotou quase metade dos gols do Vasco nesse período - a equipe marcou apenas 53 vezes -, e Marinho, destaque do Santos. Confira o top 10:
ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA- Apenas gols por times da Série A
1º - Diego Souza - Grêmio - 28 gols em 52 jogos2º - Gabigol - Flamengo - 27 gols em 43 jogos3º - Marinho - Santos - 24 gols em 43 jogosGermán Cano - Vasco - 24 gols em 51 jogosLuciano - Grêmio/São Paulo - 24 gols em 54 jogos6º - Thiago Galhardo - Internacional - 23 gols em 54 jogos Pedro - Flamengo - 23 gols em 58 jogosVina - Ceará - 23 gols em 59 jogos9º - Brenner - São Paulo - 22 gols em 44 jogos10º - Luiz Adriano - Palmeiras - 21 gols em 55 jogosBruno Henrique - Flamengo - 21 gols em 53 jogos