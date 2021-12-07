Veja qual foi a média de público do Flamengo no Campeonato Brasileiro

O Flamengo enfrentou o Santos, nesta segunda-feira, em partida que marcou a despedida da Nação do Maracanã em 2021. O Rubro-Negro ainda disputará uma rodada do Brasileirão, mas fora do Rio de Janeiro, contra o Atlético-GO. Assim, o time da Gávea encerra o campeonato com uma média de público de 23.865 presentes (23.010 pagantes).. Foram nove jogos com público no Maraca.A liberação do público nos estádios do Rio de Janeiro, ainda de forma gradual, começou em setembro. Inicialmente, 50% da capacidade do Maracanã esteve autorizada, com a Prefeitura autorizando 100% do público em 27 de outubro.Desses nove jogos, o público presente no Maracanã ficou abaixo dos 10 mil torcedores quatro vezes. Nos últimos três compromissos, contudo, a Nação "chegou junto" da equipe e praticamente lotou a arquibancada. Foram mais de 40 mil rubro-negros nas arquibancadas contra Corinthians, Ceará e Santos.Confira a lista de jogos do Flamengo, no Brasileirão, no Maracanã:6/12, pela 37ª rodada - Flamengo 0x1 Santos:40.542 pagantes / 41.930 presentes / R$ 1.302.015,00