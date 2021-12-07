Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja qual foi a média de público do Flamengo no Campeonato Brasileiro

Após a liberação da volta das torcidas no Rio de Janeiro, Flamengo atuou em nove rodadas do Campeonato Brasileiro tendo o apoio da Nação no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 09:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 09:30

O Flamengo enfrentou o Santos, nesta segunda-feira, em partida que marcou a despedida da Nação do Maracanã em 2021. O Rubro-Negro ainda disputará uma rodada do Brasileirão, mas fora do Rio de Janeiro, contra o Atlético-GO. Assim, o time da Gávea encerra o campeonato com uma média de público de 23.865 presentes (23.010 pagantes).. Foram nove jogos com público no Maraca.A liberação do público nos estádios do Rio de Janeiro, ainda de forma gradual, começou em setembro. Inicialmente, 50% da capacidade do Maracanã esteve autorizada, com a Prefeitura autorizando 100% do público em 27 de outubro.Desses nove jogos, o público presente no Maracanã ficou abaixo dos 10 mil torcedores quatro vezes. Nos últimos três compromissos, contudo, a Nação "chegou junto" da equipe e praticamente lotou a arquibancada. Foram mais de 40 mil rubro-negros nas arquibancadas contra Corinthians, Ceará e Santos.Confira a lista de jogos do Flamengo, no Brasileirão, no Maracanã:6/12, pela 37ª rodada - Flamengo 0x1 Santos:40.542 pagantes / 41.930 presentes / R$ 1.302.015,00
30/11, pela 35ª rodada - Flamengo 2x1 Ceará:46.481 pagantes / 47.862 presentes / R$ 1.488.265,00
17/11, pela 33ª rodada - Flamengo 1x0 Corinthians:47.032 pagantes / 48.981 presentes / R$ 2.033.427,50
11/11, pela 31ª rodada - Flamengo 3x0 Bahia:8.793 pagantes / 9.488 presentes / R$ 376.517,50
5/11, pela 19ª rodada - Flamengo 2x0 Atlético-GO:17.717 pagantes / 18.527 presentes / R$ 730.540,00
30/10, pela 29ª rodada - Flamengo 1x0 Atlético-MG:23.594 pagantes / 24.696 presentes / R$ 1.323.560,00
17/10, pela 27ª rodada - Flamengo 0x0 Cuiabá:7.711 pagantes / 8.299 presentes / R$ 439.607,50
17/10, pela 26ª rodada: Flamengo 3x1 Juventude:6.812 pagantes / 7.282 presentes / R$ 366.177,50
3/10, pela 23ª rodada - Flamengo 3x0 Athletico:8.408 pagantes / 7.715 presentes / R$ 450.620,00
Crédito: TorcidadoFlamengofezsuapartenaretafinaldoCampeonatoBrasileiro(FotosGilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados