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futebol

Veja os gols do empate entre Goiás e Cruzeiro pela Série B

A Raposa saiu na frente, mas cedeu o empate ao time Esmeraldino e ficou mais distante do G4 da Série B...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 23:45

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 23:45
Em um jogo de dois tempos distintos, Goiás e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1, gol de Thiago, para a Raposa, com Elvis deixando tudo igual na Serrinha, local do duelo válido pela 22ª rodada da Série B, disputado nesta terça-feira, 7 de setembro. Foi o 11º empate do time mineiro em 22 jogos, que agora ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, longe do G4 O Esmeraldino subiu para o terceiro lugar, com 39 pontos. A vitória estrelada não veio por um erro do zagueiro Eduardo Brock, que culminou no gol de empate dos goianos. A partida teve dois tempos bem diferentes, com o primeiro sonolento, sem nenhuma criatividade. Já na etapa final, os dois times resolveram buscar mais gol, o que melhorou bem a qualidade do jogo. Veja os gols no vídeo acima. Thiago abriu o placar e Elvis empatou dois minutos depois, decretando o resultado final do duelo-(Reprodução/DAZN)

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