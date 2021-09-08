Veja os gols do empate entre Goiás e Cruzeiro pela Série B

Em um jogo de dois tempos distintos, Goiás e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1, gol de Thiago, para a Raposa, com Elvis deixando tudo igual na Serrinha, local do duelo válido pela 22ª rodada da Série B, disputado nesta terça-feira, 7 de setembro. Foi o 11º empate do time mineiro em 22 jogos, que agora ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, longe do G4 O Esmeraldino subiu para o terceiro lugar, com 39 pontos. A vitória estrelada não veio por um erro do zagueiro Eduardo Brock, que culminou no gol de empate dos goianos. A partida teve dois tempos bem diferentes, com o primeiro sonolento, sem nenhuma criatividade. Já na etapa final, os dois times resolveram buscar mais gol, o que melhorou bem a qualidade do jogo. Veja os gols no vídeo acima. Thiago abriu o placar e Elvis empatou dois minutos depois, decretando o resultado final do duelo-(Reprodução/DAZN)