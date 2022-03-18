  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Veja os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Barcelona tem confronto contra equipe alemã
Veja os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Barcelona tem confronto contra equipe alemã

Equipe de Xavi encara o Frankfurt, enquanto a Atalanta enfrenta o RB Leipzig...
LanceNet

18 mar 2022 às 09:52

Publicado em 18 de Março de 2022 às 09:52

No sorteio das quartas de final da Liga Europa, o Barcelona irá encarar o o Frankfurt em busca do inédito título continental. A Atalanta, que conseguiu boas campanhas nas últimas Champions League, encara o RB Leipzig. O Lyon, de Lucas Paquetá, enfrenta o West Ham, enquanto o Braga joga diante do Rangers.Além do sorteio, o chaveamento das semifinais também está definido. O vencedor do jogo entre RB Leipzig e Atalanta irá encarar a equipe que avançar entre Braga e Rangers. Já o classificado entre Barcelona e Frankfurt irá enfrentar o vitorioso entre West Ham e Lyon.
> Relembre os confrontos das oitavas de final da Liga Europa
Os confrontos de ida das quartas de final da Liga Europa irão acontecer no dia 7 de abril. Já os duelos decisivos, que irão levar quatro equipes para as semifinais da competição serão realizados no dia 14 de abril. A final está marcada para o dia 18 de maio, em Sevilha.
Por conta dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia, o RB Leipzig não entrou em campo nas oitavas de final, uma vez que o Spartak Moscou foi eliminado por determinação da Uefa.
CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL:​RB Leipzig x AtalantaFrankfurt x BarcelonaWest Ham x Lyon​Braga x Rangers
Crédito: Final da Liga Europa será disputada em Sevilha (Foto: Divulgação/UEFA)

