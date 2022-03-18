Veja os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Barcelona tem confronto contra equipe alemã

No sorteio das quartas de final da Liga Europa, o Barcelona irá encarar o o Frankfurt em busca do inédito título continental. A Atalanta, que conseguiu boas campanhas nas últimas Champions League, encara o RB Leipzig. O Lyon, de Lucas Paquetá, enfrenta o West Ham, enquanto o Braga joga diante do Rangers.Além do sorteio, o chaveamento das semifinais também está definido. O vencedor do jogo entre RB Leipzig e Atalanta irá encarar a equipe que avançar entre Braga e Rangers. Já o classificado entre Barcelona e Frankfurt irá enfrentar o vitorioso entre West Ham e Lyon.
Os confrontos de ida das quartas de final da Liga Europa irão acontecer no dia 7 de abril. Já os duelos decisivos, que irão levar quatro equipes para as semifinais da competição serão realizados no dia 14 de abril. A final está marcada para o dia 18 de maio, em Sevilha.
Por conta dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia, o RB Leipzig não entrou em campo nas oitavas de final, uma vez que o Spartak Moscou foi eliminado por determinação da Uefa.
CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL:RB Leipzig x AtalantaFrankfurt x BarcelonaWest Ham x LyonBraga x Rangers