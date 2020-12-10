Veja os classificados na Liga Europa e regras do sorteio para o mata-mata

Terminada a fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, todos os 32 classificados para a fase eliminatória da competição estão definidos. Agora as equipes aguardam o sorteio, que contará também com os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões, para saber os confrontos da fase de 16 avos de final.
+ Veja a tabela da Liga EuropaEQUIPES CLASSIFICADASPote 1- Roma (ITA)- Arsenal (ING)- Bayer Leverkusen (ALE)- Rangers (ESC)- PSV Eindhoven (HOL)- Napoli (ITA)- Leicester (ING)- Milan (ITA)- Villarreal (ESP)- Tottenham (ING)- Dínamo Zagreb (CRO)- Hoffenheim (ALE)- Ajax (HOL)*- Club Brugge (BEL)*- Manchester United (ING)*- Shakhtar Donetsk (UCR)*
Pote 2- Young Boys (SUI)- Molde (NOR)- Slavia Praga (RTC)- Benfica (POR)- Granada (ESP)- Real Sociedad (ESP)- Braga (POR)- Lille (FRA)- Maccabi Tel-Aviv (ISR)- Royal Antwerp (BEL)- Wolfsberger (AUT)- Estrela Vermelha (SER)- Dínamo de Kiev (UCR)*- Krasnodar (RUS)*- Olympiacos (GRE)*- RB Salzburg (AUT)*
* Equipes que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Liga dos Campeões
SORTEIOO sorteio será realizado na próxima segunda-feira (14), às 9h (de Brasília), na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. No mesmo dia, a entidade também sorteia os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões.
REGRASSegundo o regulamento da competição, equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar na fase de 16 avos de final. Da mesma forma, times do mesmo país também não duelam nesta fase.
DATAS DOS JOGOSAs partidas da fase de 16 avos de final acontecerão somente em 2021. Segundo a Uefa, os jogos serão realizadas nos dias 18 de fevereiro (ida) e 25 de fevereiro (volta).