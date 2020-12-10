Veja os classificados na Liga Europa e regras do sorteio para o mata-mata

Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

Terminada a fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira, todos os 32 classificados para a fase eliminatória da competição estão definidos. Agora as equipes aguardam o sorteio, que contará também com os terceiros colocados da fase de grupos da Liga dos Campeões, para saber os confrontos da fase de 16 avos de final.

+ Veja a tabela da Liga EuropaEQUIPES CLASSIFICADASPote 1- Roma (ITA)- Arsenal (ING)- Bayer Leverkusen (ALE)- Rangers (ESC)- PSV Eindhoven (HOL)- Napoli (ITA)- Leicester (ING)- Milan (ITA)- Villarreal (ESP)- Tottenham (ING)- Dínamo Zagreb (CRO)- Hoffenheim (ALE)- Ajax (HOL)*- Club Brugge (BEL)*- Manchester United (ING)*- Shakhtar Donetsk (UCR)*

Pote 2- Young Boys (SUI)- Molde (NOR)- Slavia Praga (RTC)- Benfica (POR)- Granada (ESP)- Real Sociedad (ESP)- Braga (POR)- Lille (FRA)- Maccabi Tel-Aviv (ISR)- Royal Antwerp (BEL)- Wolfsberger (AUT)- Estrela Vermelha (SER)- Dínamo de Kiev (UCR)*- Krasnodar (RUS)*- Olympiacos (GRE)*- RB Salzburg (AUT)*

* Equipes que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Liga dos Campeões

SORTEIOO sorteio será realizado na próxima segunda-feira (14), às 9h (de Brasília), na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. No mesmo dia, a entidade também sorteia os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões.

REGRASSegundo o regulamento da competição, equipes do mesmo grupo não podem se enfrentar na fase de 16 avos de final. Da mesma forma, times do mesmo país também não duelam nesta fase.